İstanbul Kadıköy'de inşaat vinci 11 katlı binanın girişine devrildi, ölü yaralı yok

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde inşaat çalışması için kaldırıma kurulan vinç 11 katlı binanın girişine devrildi. Binanın giriş bölümünde hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki inşaatta çalışma yapmak amacıyla 11 katlı binanın önündeki kaldırıma kurulan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek binanın girişine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle binanın giriş bölümünde ve bazı kısımlarında hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından cadde tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı