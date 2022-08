Kadıköy'de 3 kişiyi yumruklarla yere seren motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi

Kadıköy'de, Amerikalı fizyoterapist Demir Jason Long kendisine yumruk atan ve çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklarla yere serdi. Olaylı ilgili konuşan Long "Benim yaptığımda yanlıştı, onlarınki de yanlıştı. Doğru değil ama yapacak bir şey yok. O an başka bir güç geldi, ayı gücü mü diyeyim bilmiyorum. O an gözüm bir an döndü. Kaç kişi olduklarını bile fark etmedim. Sadece o moda girdim ama keşke girmeseydim." dedi.