İstanbul İtfaiyesi'ndeki rüşvet operasyonu: 4 itfaiye eri tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nebağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağılık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatmış, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu .

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edilen şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı. 170 rüşvet olayına karışan aktif görevde 3, bir emekli itfaiye eri ve İBB'de görevli sağlık teknisyenin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 4 itfaiye eri tutuklanırken 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.