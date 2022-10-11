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İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu! Valizinden servet çıktı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu! Valizinden servet çıktı

İstanbul'a Dubai'den yasa dışı yollarla külçe altın getiren şahıslar İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bir şahsın valizinde her biri 1 kg ağırlığında 3 adet külçe altın, 74 bin 600 dolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3 kişi adli makamlarca serbest bırakılırken, bir diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Dubai şehrine giden N.Ç. ve T.C.İ. isimli şahısların kaçak yollarla Türkiye'ye külçe altın getirdikleri ve bu şahıslarla birlikte İ.Y. isimli şahsın yasa dışı bahis organize ettikleri belirledi. 29 Eylül günü yeniden Dubai şehrine giden şahısların 8 Ekim günü tekrar hava yoluyla İstanbul'a gelecekleri tespit edildi.

Çalışmaların devamında 08 Ekim günü gece saatlerinde uçakları iniş yapan N.Ç, T.C.İ, İ.Y. isimli şahıslarla birlikte Ü.G.Ç. isimli şahıslar İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu! Valizinden servet çıktı

N.Ç. isimli şahsın valizinde yapılan kontrolde; her biri 1 kg ağırlığında 3 adet külçe altın, 74 bin 600 dolar, 209.785 BAE Dirhemi ele geçirildi.

8 Ekim günü adliyeye sevk edilen Ü.G.Ç, T.C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken, N.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı İstanbul Türkiye Dubai 3. Sayfa Haberler

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