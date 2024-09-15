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İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: "Kim lan bu herif!"

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İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam, sinir krizi geçirdi. Eşinin ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişinin üzerine yürüyen adam havalimanını birbirine kattı. Eşine küfürler yağdıran adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşinin Atina uçağından sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle indiğini gören adam çılgına döndü.

"BU BENİM KARIM BU DA ATİNA'DA BİRLİKTE OLDUĞU ADAM"

Eşine ve sevgilisine küfürler yağdıran öfkeli adam, "Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam..." diyerek ortalığı birbirine kattı. Aldatıldığını öğrenen eş karısının kendi çantalarıyla seyahate gittiğini belirterek, "Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam" sözleriyle isyan etti.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI

Çevredeki vatandaşlar olay karşısında neye uğradıklarını şaşırdı ardından aldatılan eşi sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahale etmesiyle olay kapandı.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı İstanbul Havalimanı Güvenlik Aldatmak 3-sayfa Hukuk Yaşam

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Yorumlar (7)

Ali Türkmen:

Erkekte gelecek kadında geçmiş aranır

117
9
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ENSON:

Maalesef ahlak kalmadı, batılılar Avrupalılar çok daha Ahlaklı, sosyal medya Türk halkının kimyasını tamamen bozdu…

53
2
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Alpingo Bey:

Sonra da niye bu cinayetler oluyor , boşanmadan terbiyesizliğe bak

46
4
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

yazık çok yazık bi durum ...

33
1
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semson 12:

admaa çok üzüldüm yıkıldı resmen

18
0
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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