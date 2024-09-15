İstanbul Havalimanı'nda eşini sevgilisiyle basan adam çılgına döndü: "Kim lan bu herif!"

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşinin Atina uçağından sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyle indiğini gören adam çılgına döndü.

"BU BENİM KARIM BU DA ATİNA'DA BİRLİKTE OLDUĞU ADAM"

Eşine ve sevgilisine küfürler yağdıran öfkeli adam, "Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam..." diyerek ortalığı birbirine kattı. Aldatıldığını öğrenen eş karısının kendi çantalarıyla seyahate gittiğini belirterek, "Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam" sözleriyle isyan etti.

VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDI

Çevredeki vatandaşlar olay karşısında neye uğradıklarını şaşırdı ardından aldatılan eşi sakinleştirmeye çalıştı. Güvenlik ekiplerinin müdahale etmesiyle olay kapandı.