İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, satılmayan sandviçlerin içindeki bayat malzemeler çıkarılıp, yerine taze malzemeler eklenerek tekrar satışa sunuldu.
İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinde faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafe çalışanlarından birinin satılmayan sandviçleri açarak eskiyen malzemeleri çıkardığı, yalnızca bazı içerikleri değiştirerek yeniden paketlediği görülüyor.
YOLCULAR TEPKİLİ
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine yolcular duruma tepki gösterdi. Havalimanında yüksek fiyatlara satılan yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olması gerektiğini belirten yolcular, yetkililerin bu konuda daha sıkı denetimler yapmasını talep etti.