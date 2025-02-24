İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinde faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafe çalışanlarından birinin satılmayan sandviçleri açarak eskiyen malzemeleri çıkardığı, yalnızca bazı içerikleri değiştirerek yeniden paketlediği görülüyor.

YOLCULAR TEPKİLİ

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine yolcular duruma tepki gösterdi. Havalimanında yüksek fiyatlara satılan yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olması gerektiğini belirten yolcular, yetkililerin bu konuda daha sıkı denetimler yapmasını talep etti.