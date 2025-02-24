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İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

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İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, satılmayan sandviçlerin içindeki bayat malzemeler çıkarılıp, yerine taze malzemeler eklenerek tekrar satışa sunuldu.

İstanbul Havalimanı'nın iç hatlar terminalinde faaliyet gösteren bir kafede yaşanan hijyen skandalı, vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kafe çalışanlarından birinin satılmayan sandviçleri açarak eskiyen malzemeleri çıkardığı, yalnızca bazı içerikleri değiştirerek yeniden paketlediği görülüyor.

YOLCULAR TEPKİLİ

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine yolcular duruma tepki gösterdi. Havalimanında yüksek fiyatlara satılan yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olması gerektiğini belirten yolcular, yetkililerin bu konuda daha sıkı denetimler yapmasını talep etti.

İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kapatılmalı halkın sağlı önemli

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Haber YorumlarıDemir Acer:

ben bir kere istanbul hava alaninda MC donald gittim bir menu nerdeyse 10 kat fiyatina ondan sonra tovbe ettim bir daha yiyecek almadim, bu sandaviclerde sanirsam kat kat fiyatina satiliyordur, tavsiyem yiyecek hic bir sey almayin bakin sonra nasil duzeliyorlar boykot edin benim gibi.

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Haber YorumlarıAli BAŞ:

Tasarruf....

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Minicik dükkana 200bin euro kira verince şirazeleri kayıyor belli ki.

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