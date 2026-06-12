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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 22,5 kilogram esrar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 22,5 kilogram esrar ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olan 22,5 kilogram esrar ele geçirildi. İspanyol pasaportlu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olan 22,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir yolcu takibe alındı. Yolcuya ait bagajlarda yapılan incelemelerde x-ray tarama sistemleri kullanılırken kontroller sonucunda bagaj içerisinde gizlenmiş halde yaklaşık 22,5 kilogram esrar tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu ifade edidi. İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan İspanyol pasaportlu şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSuat Otağ:

güzel iş yapılmış burada, bu tür operasyonlar çok önemli. kontrol sistemleri iyi çalışıyor demek, x-ray tarama falan çok işe yarıyor. İspanyolya'dan gelen bu tür girişimleri engellemek lazım ve başarılı olunmuş.

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Haber YorumlarıMurat Yılmaz:

arkadaşımın abisi de havalimanında çalışıyor ve böyle şeyler olduğunu söylemişti ama bu kadar miktarı duymak çok garip geldi 20 milyon lira değerinde bir şey nasıl gözden kaçıyor diye düşünüyorum şükür ki yakalanmış ama endişe verici bu durum

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Haber YorumlarıSerdar Yıldız:

bu kadar büyük miktarda uyuşturucunun havalimanından geçmesi nasıl mümkün oldu diye merak ettim açıkçası güvenlik önlemleri yeterli mi acaba bin kişi çalışıyor da bir şeyi kaçırabiliyor ama iyi ki yakalanmış yani hiç olmadı kontrol işliyor demek

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