İstanbul Havalimanı Kavşağı'nda Hafriyat Kamyonu Yangını

İstanbul Havalimanı kavşağında hafriyat kamyonu yandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında virajı alamayan bir hafriyat kamyonu yan yattı. Yan yatan kamyon alev almaya başladı. Dumanlar birçok noktadan görünürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında İstanbul Havalimanı kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında gerçekleşti. İddiaya göre 34 GFM 65 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda kontrolden çıkarak yan yattı. Yan yatan hafriyat kamyonu motor kısmından alev almaya başladı. İhbarlar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon şoförü herhangi bir yara almadan kurtulurken bağlantı yolu bir müddet trafiğe kapatıldı. Hafriyat kamyonunun dorsesinde bulunan çakıl ve kum ise yola döküldü. Dumanların yükseldiği kamyon yangını İstanbul Havalimanı içerisinden de gözüktü.

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlar ve kamyonun alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.