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İstanbul Güngören'de 6 Aylık Cenin Bulundu, Anne ve Baba Gözaltında

İstanbul Güngören'de 6 Aylık Cenin Bulundu, Anne ve Baba Gözaltında
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İstanbul Güngören'de boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bulunan 6 aylık cenin sonrası, bebeğin annesi ve babası adliyeye sevk edildi. Anne, düşük yaptığı ve cenini araziye bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Güngören'de boş arsada 6 aylık ceninin bulunması ile ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuş, 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edilmişti. Olay sonrası bebeğin babası olduğu belirlenen H.A. ve anne P.N.D. yakalanarak gözaltına alınmış, ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti. Yakalanan anne ve baba, "çocuk düşürme" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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