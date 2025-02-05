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İstanbul-Giresun seferinde kaza: 21 yaralı, 1 ölü
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Samsun'da İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü, kamyona çarparak kaza yaptı. Şoför hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyona çarptığı ve sürücünün hayatını kaybettiği kazada yaralı sayısı 21'e çıktı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan (62) idaresindeki Metro Turizm'e ait 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs, su kanalının kenarına çıktı.

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Daha sonra hastanelere kendi imkanları ile başvuranlar ile birlikte yaralı sayısı 21'e çıkmış oldu.

Yaralıların isimleri şöyle:

Dursun Özdemir, Gülüşan Özdemir, Mehmet Zenk, Emine Zenk, Mehmet Bakdur, Hayriye Bakdur, Cavit Yılmaz, Yaşar Özdemir, Çiğdem Dere, Şöhret Yılmaz, Muzaffer Aydar, Neslihan Nerse, Çiğdem Nerse, Seher Söyüncü, Sedanur Ödemiş, Ali Parlak, Asiye Parlak, Ferhat Çevik, Sabriye Çevik, İhsan Saatçi ve Adem Alibaş. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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