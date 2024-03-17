İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir caddede görüntülenen büyük yılan, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Gaziosmanpaşa'da sarı rengi ve büyük boyutuyla dikkat çeken bir yılan caddede görüntülendi. Yılanın, cadde üzerindeki bir esnafa ait olduğu ve güneşlendirmek için caddeye bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan yılanın akıbeti belli değilken resmi kaynaklardan da henüz bir açıklama gelmedi.