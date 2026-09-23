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İstanbul fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, kodlama öğrenildi

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İstanbul fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, kodlama öğrenildi
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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi, mağdur olduğu değerlendirilen 16 kadının ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin hizmetleri sistem1 ve sistem2 adlarıyla kodladığı öğrenildi, operasyonda 6 dükkan mühürlendi.

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edilirken, mağdur olduğu değerlendirilen 16 kadının ise ifadesine başvuruldu. Öte yandan şüphelilerin verdikleri hizmetleri kendi içlerinde sistem1, sistem2 adlarında kodlama yaptıkları öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fuhuş yapan veya fuhşa aracılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı, örgütlü şekilde fuhşa aracılık, teşvik ve yer temin eden şahıslar olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar'da tespit edilen 20 mekan ve masaj salonlarına operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 mağdur kadının ise ifadesine başvuruldu.

Hizmetleri kodlamışlar

Öte yandan soruşturma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin internette masöz aradıklarına dair ilan verdikleri, normal masöz olanlara "cinsellik yaşayabilir misiniz" diye soru sordukları ve şüphelilerin verdikleri hizmetleri kendi içlerinde sistem1, sistem2 adlarında kodlama yaptıkları öğrenildi. Asayiş Şube ekipleri 6 dükkanı mühürledi. Gözaltında 15 şüpheli "Fuhuşa Aracılık" etme suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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