Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın, ailelerin ve çocukların tahliyesine neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada bulanan çocuk ve aileleri kısa sürede tahliye edilirken, bitişikteki binaya da sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın saat 15.00'da Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binada bulunan aileler ve çocuklar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangının söndürme çalışmaları havadan görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
