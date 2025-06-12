İstanbul Eyüpsultan'da Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

İstanbul Eyüpsultan'da 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Nişancı Mahallesi 1. Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürmesinin ardından sona erdi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL