İstanbul Esenyurt'ta Kıraathaneye Pompalı Tüfekle Saldırı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, husumetlilerin bulunduğu kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde 9 Ağustos 2025 tarihinde bir şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin oturduğu kıraathaneye ateş açmıştı. Mermiler kıraathaneye ispat ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Bugün de silahlı saldırı anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kıraathaneye elinde pompalı silahla gelen şahıs ateş ettiği ve içeriden birinin de tabanca ile karşılık verdiği görülüyor. İçeriden elinde silahla çıkan adam şahsın arkasından silah doğrulttuğu görülüyor. Bunun üzerine kaçan şahsın pompalı tüfek ile tekrar geldiği görüntülerde yer alıyor. - İSTANBUL