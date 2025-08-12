İstanbul Esenyurt'ta Kıraathaneye Pompalı Tüfekle Saldırı

İstanbul Esenyurt'ta Kıraathaneye Pompalı Tüfekle Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir şahıs, husumetlilerin bulunduğu kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, husumetlilerin bulunduğu kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde 9 Ağustos 2025 tarihinde bir şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin oturduğu kıraathaneye ateş açmıştı. Mermiler kıraathaneye ispat ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Bugün de silahlı saldırı anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, kıraathaneye elinde pompalı silahla gelen şahıs ateş ettiği ve içeriden birinin de tabanca ile karşılık verdiği görülüyor. İçeriden elinde silahla çıkan adam şahsın arkasından silah doğrulttuğu görülüyor. Bunun üzerine kaçan şahsın pompalı tüfek ile tekrar geldiği görüntülerde yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.