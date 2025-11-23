Haberler

İstanbul Esenyurt'ta Güvenlik ve Asayiş Uygulaması Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katılımıyla Esenyurt'ta gerçekleştirilen genel güvenlik uygulamasında şüpheli araçlar durduruldu, şahısların üstleri arandı ve GBT sorgulaması yapıldı. Müdür Yıldız, suç örgütleriyle mücadele ve güvenli bir Esenyurt oluşturma kararlılıklarını vurguladı.

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilgili şubeler ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımı ile Esenyurt'ta dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak, yerinde denetledi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki uygulamarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamsaı yapıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına aç ıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün İstanbul'umuzun nüfus bakımından en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta yeni bir huzur nöbetindeyiz. Buradan eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi cadde cadde, sokak sokak sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin, şekil değiştirmişler, yöntem değiştirmişler, bunların bizim için hiçbir önemi yoktur, mücadelemiz bitmez. Kararlılığımız değişmez. Bugün daha güçlü bir teknolojiyle kararlılığımızla sahadayız. Sadece sokaklarda değiliz, gökyüzünde de biz varız. Suç çetelerinin her türlü hareketlerini, her rotalarını anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Tabii bu uygulamalarımızda görev alan kahraman emniyet teşkilatımızın fedakar mensuplarına, bize desteğini esirgemeyen tüm İstanbul halkına ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Hedefimiz belli ve nettir; güvenli ve huzurlu bir İstanbul. Güvenli ve huzurlu bir Esenyurt. Esenyurt bizim yurdumuz, burayı yurt edindik. Elbette ki huzur ve güvenliği için teşkilat olarak 7/24 sahadayız. Yeni nesil, eski nesil fark etmeksizin tüm suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız. Geçen yıla nazaran tehdit ve yağma amaçlı bu tip suç örgütlerinin faaliyetlerinde kurşunlama açısından yüzde 49 civarında bir azalma kaydettik. Bunun tabii birçok nedeni var. Bu parametrenin iyileşmesinde öncelikli olarak hem emniyet teşkilatımızın fedakar çalışmaları, vatandaşlarımızın desteği var. Aydınlatmalarda da ciddi anlamda ilerledik; bu yüzde 65'lerden yüzde 92'lere varan aydınlatma açısından önemli bir istatistiğimiz değişti. Adliyelerimizle de tabii iş birliğimiz çok önemli. Adliyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimizin yanında. Esenyurt'u ve İstanbul'umuzu huzur şehri yapmak istiyoruz. Esenyurt'umuzu huzurlu bir Esenyurt olarak görmek istiyoruz. Onun için buradayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.