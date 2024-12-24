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İstanbul Esenler'de Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması

İstanbul Esenler'de Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler ilçesinde suçla mücadele amacıyla kapsamlı bir genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde denetim yapıldığını, motosikletli suç çetelerine karşı yürütülen mücadelenin devam ettiğini belirtti.

İstanbul Esenler'de polis ekiplerince genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamaya katılarak yerinde denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, İlgili Şube Müdürlükleri ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik "Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, şüpheli olarak görülen şahıslar durdurularak üstleri arandı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Esenler ilçemizde 215 ekibimiz, 450 personelimizle 21 ayrı noktada sahadayız. Daha önce Esenyurt, Beyoğlu, Sultangazi, Bağcılar ilçemizden sonra son olarak Esenler ilçemizde uygulamadayız. İstanbul'da son yıllarda yeni nesil suç örgütü olan motosikletli suç çetelerine karşı da mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmekte. Son bir hafta içerisinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz bu sokak çetelerine yönelik operasyonlarında 47 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 40'ı tutuklandı. 17 adet ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. İstanbul sokaklarında huzuru tesis edebilmek amacıyla 7/24 bütün vatandaşlarımızın da desteğiyle Emniyet Teşkilatı'mız sahada. Esenler ilçemizde de uygulamalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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