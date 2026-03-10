Esenler'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın çatısından alevler yükselirken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Menderes Mahallesi 329 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın paniğe neden olurken, binada bulunanlar dışarı çıktı. Çatıdan kopan parçaların aşağı düştüğü görülürken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı