Haberler

Esenler'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenler'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler Menderes Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi.

İstanbul Esenler'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın çatısından alevler yükselirken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Menderes Mahallesi 329 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın paniğe neden olurken, binada bulunanlar dışarı çıktı. Çatıdan kopan parçaların aşağı düştüğü görülürken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Türk futboluyla yarışan stadyum!
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak

Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu