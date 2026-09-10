Haberler

İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyeti’nden Fenerbahçe maçı öncesi karaborsa operasyonu: 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül’de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışları konusunda yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce 10 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet satışının engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda karaborsa bilet satışı hazırlığı yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan ev aramalarında ise pek çok dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi

Mansur Yavaş kararını verdi! Sürpriz görüşme sonrası bomba iddia
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü

Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Bolu’da sinek ilacı kokusu hastanelik etti: 2’si sağlık çalışanı 3 kişi fenalaştı

Yardıma geldiler, kendileri de hastanelik oldu
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık

İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana

Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı