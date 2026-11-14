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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de dron destekli denetime katıldı

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de dron destekli denetime katıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sürücülerle sohbet edip çocuklara hediye verdi; denetimlerde GBT kontrolü yapıldı.

Sultangazi'de, polis ekipleri tarafından dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere katılarak, sürücülerle sohbet eden ve çocuklara hediye veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz. Suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da" dedi.

İstanbul genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Sultangazi'de, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin katılımıyla Gazi Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi'nde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Dron desteği ile yürütülen denetimlerde İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız incelemelerde bulundu. Yıldız, uygulama sırasında sürücülerle sohbet ederek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ayrıca Yıldız, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla da ilgilendi. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, şahısların üstleri ve araçlarda aramalar gerçekleştirildi.

"Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz"

Uygulama sırasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, milletin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bu akşam da Sultangazi ilçesindeyiz. İstanbul'un huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için 39 ilçemizin tamamında aynı iradeyle görevimizin başındayız. Suçun karanlığına karşı milletimizin huzurunun kandiliyiz. Suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamalar, denetlemeler ve operasyonlar, yarınımız olan, geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak adına gösterdiğimiz mücadelenin en somut göstergesidir. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum; devletimizin şefkat eli de vardır, gerektiğinde demir yumruğu da. Bilinmelidir ki o demir yumruk mutlaka ve mutlaka milletimizin huzuruna kastedenlerin tepesinde her zaman olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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