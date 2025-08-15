İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da Güvenlik Uygulamalarını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da düzenlenen genel asayiş ve narkotik uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan uygulamalar kapsamında çeşitli ilçelerde sabit ve hareketli denetim noktaları oluşturuldu. Uygulamada araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı denetimler dron ile havadan desteklendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'daki uygulama noktasını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru uygulamalarıyla bugün de Bağcılar'da 33 uygulama noktasında başta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğümüz, Asayiş Şube, Önleyici Şube Müdürlüğümüz ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle huzur nöbetindeyiz. Gençlerimizi tehdit eden, neslimizi tehdit eden uyuşturucuya karşı mücadelede, şehir eşkıyalarına karşı mücadelede İstanbul sokaklarındayız. İstanbul'un her sokağında, her köşesinde, her caddesinde huzur ve güvenlik için sahadayız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sahadaki polis ekiplerinden bilgi alan Yıldız, vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlara uygulamanın suçla etkin mücadele kapsamında yapıldığını belirten Yıldız, daha sonra bölgeden ayrıldı. - İSTANBUL