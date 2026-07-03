İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Şişli'deki narkotik ve asayiş denetimine katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde düzenlenen dron destekli narkotik ve asayiş denetimine katıldı. Yıldız, "Emniyet Teşkilatı olarak biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz" dedi.

Şişli'nin Kuştepe Mahallesinde huzurun sağlanması amacıyla dron destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetime Şişli İlçe Emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele, narkotik ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak, narkotik köpekle arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı, çocuklara ise hediyeler verdi.

"Ben doğma büyüme Şişli Kuştepeliyim, biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz"

Kendisinin doğma büyüme Şişli Kuştepeli olduğunu belirten Yıldız, "Ben doğma büyüme İstanbul Şişli Kuştepeliyim. Doğup büyüdüğüm sokaklar bu sokaklar. Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Böyle ifade ediyor üstat. Emniyet Teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan gayemiz emniyet ve huzur hedefimiz ise adalete hizmettir. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına zehir tacirlerine sesleniyorum her daim sahadayız. Şunu asla unutmasınlar kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlarını sınamaya kalkmasınlar. Bu şehir bizim şehrimiz biz İstanbul'un emniyetiyiz diyoruz. En büyük gücümüz ise İstanbul halkının bize desteği" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı