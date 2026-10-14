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İstanbul E-5 Haramidere'de kamyonet bariyerlere çarptı, trafik durma noktasına geldi

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İstanbul E-5 Haramidere'de kamyonet bariyerlere çarptı, trafik durma noktasına geldi
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İstanbul E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda metrobüs bariyerlerine çarpan kamyonet kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 15.20 sıralarında E-5 kara yolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü. Maddi hasarlı kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Olay yerine çekici beklenildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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