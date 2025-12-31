İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu sevk eden şahıslar Sakarya'da yakalandı

İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu madde sevk ettiği tespit edilen 2 şahıs, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'dan Zonguldak iline uyuşturucu madde sevk ettikleri tespit edilen A.A. (33) ve Z.D. (33) isimli şahıslar, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 101.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA