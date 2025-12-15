Haberler

İstanbul'dan Ereğli'ye 3 bin adet extacy uyuşturucu getiren sevgililer yakalandı

Karadeniz Ereğli'ye İstanbul'dan 3 bin 152 adet extacy hap getiren sevgili çift, narkotik ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Yılbaşı öncesi uyuşturucu dağıtımı planladıkları iddia edilen çift, yaptıkları kaçış girişimiyle dikkat çekti.

İstanbul'dan kiraladıkları araçla Karadeniz Ereğli'ye 3 bin 152 adet extacy hap getiren sevgili çift, narkotik ekiplerince yakalandı. Çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta yürütülen narkotik operasyonları kapsamında, İstanbul'dan Karadeniz Ereğli'ye uyuşturucu madde getirdikleri iddia edilen sevgili çift yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşı öncesinde Ereğli'de uyuşturucu madde dağıtmayı planladıkları öne sürüldü.

E.K. ve N.N.A. isimli iki şüphelinin sevgili oldukları, İstanbul'dan kiraladıkları araçla Karadeniz Ereğli'ye geldikleri öğrenildi. Ereğli'de uyuşturucu madde dağıtımı yapılacağı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan takip ve kontroller sonucunda sevgili çift, Ereğli'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı kiralık araçta yapılan aramada 3 bin 152 adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, E.K. ve N.N.A. gözaltına alındı. Çiftin polisi karşısında görünce kaçtıkları, uyuşturucu hapları da kaçarken yola attıkları öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Zonguldak il merkezi, Kozlu ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında S.A., M.O., E.U., Ç.A., E.B., M.C.A. da yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 37 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 156 adet tabanca fişeği, 19 adet pompalı tüfek fişeği ve 13 bin 975 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.U., Ç.A. ve M.C.A. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. S.A., M.O., E.B.'nın yanı sıra E.K. ve N.N.A. isimli 5 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

