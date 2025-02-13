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İstanbul'daki İmam Hatip Okulunda Yangın Çıktı

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Arnavutköy'de Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nun çatı katında çıkan yangında öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Arnavutköy' de bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nun çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerin söndürme çalışması havadan dron ile görüntülendi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Borsa İstanbul İmamhatip Ortaokulu'n çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri tahliye etti. Öğrenciler panik halde dışarı çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü itfaiye ekibi okul içerisinde kontrol gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışması havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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