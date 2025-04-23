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Artçı depremler devam ediyor! 6.2'nin ardından İstanbul beşik gibi
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İstanbul'daki Depremin Ardından Parklara Akın

İstanbul'daki Depremin Ardından Parklara Akın
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panik içinde boş alanlara koşarak parklara doldu. Şişli Maçka Parkı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşların Şişli Maçka Parkı'nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle evlerine terk ederek boş alanlara koştu. Vatandaşlar park ve bahçeleri doldu. Bu alanlardan biri de Şişli Maçka Parkı oldu. Parkta vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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