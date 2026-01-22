Haberler

Sancaktepe'de İETT otobüsleri zincirleme kazaya karıştı: 3 kişi yaralandı

Sancaktepe'de İETT otobüsleri zincirleme kazaya karıştı: 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı, meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir İETT otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü de önünde bulunan kamyonet ve diğer araçlara çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde tedbir amaçlı güvenlik önlemi alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazaya tanık olan Cihan Azim yaşananları, "Dükkanın başındaydım. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Otobüs, önündeki başka bir İETT otobüsüne vurdu, o da önündeki kamyonet ve diğer araçlara çarptı. Yaralılardan birinin başında kanama vardı, diğerinin ise vücudunda ciddi bir yarık bulunuyordu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesine beraat

Tutuklu bulunan 3 yaşındaki çocuğun annesiyle ilgili karar verildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi