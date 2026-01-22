Sancaktepe'de İETT otobüsleri zincirleme kazaya karıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir İETT otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü de önünde bulunan kamyonet ve diğer araçlara çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde tedbir amaçlı güvenlik önlemi alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazaya tanık olan Cihan Azim yaşananları, "Dükkanın başındaydım. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Otobüs, önündeki başka bir İETT otobüsüne vurdu, o da önündeki kamyonet ve diğer araçlara çarptı. Yaralılardan birinin başında kanama vardı, diğerinin ise vücudunda ciddi bir yarık bulunuyordu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL