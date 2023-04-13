İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 773 kilo uyuşturucu madde ile 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da son bir ayda gerçekleştirilen 4 bin 577 operasyonda, 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da son bir ayda gerçekleştirilen 4 bin 577 operasyonda, 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 5 bin 595 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 584'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla, 6 Mart ila 06 Nisan tarihleri arasında Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal ilçelerinde operasyon ve uygulamalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda 147 kilo 134 gram esrar, 110 kilo 60 gram metamfetamin, 749 bin 800 adet extacy, 22 kilo 570 gram Hint keneviri, 4 kilo 80 gram kokain, 38 kilo eroin, 18 kilo 160 gram kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubunica, 14 kilo asit, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kalaşnikof, 66 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca İstanbul genelinde 6 Mart tarihinden itibaren toplam 4 bin 577 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 5 bin 595 şüpheli yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 584'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL