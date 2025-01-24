İstanbul'da yüzü maskeli şahıs, Atatürk heykeline saldırdı

İstanbul'da sabah saatlerinde Sarayburnu Sahili'nde tepki çeken anlar yaşandı. Yüzü maskeli bir şahıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan ilk anıtın üzerine çıktı.

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Şahıs elindeki çekiç ve sopayla Atatürk'ün heykeline saldırı girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar maskeli şahsa müdahale etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri bölgeye geldi. Ekipler, şahsı gözaltına aldı.

HEYKEL ÜZERİNDE 20-25 DARBE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde heykel üzerinde 20-25 adet darbe olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekiplerinin, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon çalışmalarını başlatmak üzere sahada incelemelere başladığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, şahsın Atatürk heykeline saldırdığı anlar ve vatandaşların müdahalesi yer aldı.