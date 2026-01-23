Haberler

Uyuşturucu Soruşturmasında Acun Medya Koordinatörü

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

