İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın da bulunduğu şüpheliler saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa