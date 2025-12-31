Haberler

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

