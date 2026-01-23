Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve otomobil gişelerde sıkıştı. Otomobil sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları sürerken, olay yerine dronla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden Kale seyahate ait yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araç da gişede sıkıştı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilerek başka bir araçla gönderilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, otomobilde sıkışanlar için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken, kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi. - İSTANBUL