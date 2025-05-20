İstanbul'da Yol Vermeme Kavgası Kamerada

İstanbul'da Yol Vermeme Kavgası Kamerada
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Arnavutköy'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de iki sürücü arasındaki yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk mevkiinde iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Sürücüleri çevrede bulunan vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kişinin birbirine saldırdığı ve birinin tişörtünün yırtılarak üzerinden çıktığı görüldü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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