İstanbul'da Yol Vermeme Kavgası Kamerada

İstanbul Arnavutköy'de iki sürücü arasındaki yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Taşoluk mevkiinde iki sürücü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Sürücüleri çevrede bulunan vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki kişinin birbirine saldırdığı ve birinin tişörtünün yırtılarak üzerinden çıktığı görüldü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. - İSTANBUL