Haberler

Arnavutköy'de trafikte bıçaklı gerginlik

Arnavutköy'de trafikte bıçaklı gerginlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de emniyet şeridinden ilerleyen otomobil sürücüsü, yol vermeyen servis şoförüne elindeki ekmek bıçağıyla saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Emniyet şeridinden ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermeyen servis şoförünün üzerine elindeki ekmek bıçağıyla yürüdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy-Kayabaşı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü, önündeki servis aracının yol vermemesi üzerine sinirlendi. Aracından inen sürücü, elindeki ekmek bıçağıyla servis şoförünün üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

Bıçağı elinde tutan sürücünün, çevredekilere "Hastaneye yetişmeye çalışıyorum" dediği duyuldu. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, sürücünün elinde bıçakla servis aracına yaklaştığı, çevredekilerin ise olaya şaşkınlıkla tepki verdiği görüldü. Polis ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlatarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında

Bir ili sarsan rezalet! Hastane 2 ay takip edildi, gözaltılar var