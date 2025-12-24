Arnavutköy'de trafikte bıçaklı gerginlik

İstanbul Arnavutköy'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Emniyet şeridinden ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü, kendisine yol vermeyen servis şoförünün üzerine elindeki ekmek bıçağıyla yürüdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy-Kayabaşı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafikte emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü, önündeki servis aracının yol vermemesi üzerine sinirlendi. Aracından inen sürücü, elindeki ekmek bıçağıyla servis şoförünün üzerine yürüyerek tehditler savurdu.

Bıçağı elinde tutan sürücünün, çevredekilere "Hastaneye yetişmeye çalışıyorum" dediği duyuldu. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, sürücünün elinde bıçakla servis aracına yaklaştığı, çevredekilerin ise olaya şaşkınlıkla tepki verdiği görüldü. Polis ekipleri görüntülerle ilgili inceleme başlatarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL