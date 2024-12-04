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İstanbul'da Yol Çökmesi Nedeniyle Hafriyat Kamyonu Devrildi

İstanbul'da Yol Çökmesi Nedeniyle Hafriyat Kamyonu Devrildi
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İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ'nin altyapı çalışmaları sırasında yol çökmesi sonucu bir hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ'nin alt yapı çalışmaları sırasında yolun çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin altyapı çalışması yürüttüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi. O esnada yolda çalışmalarını sürdüren 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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