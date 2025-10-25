İstanbul'da Yoğun Yağmur Etkili Olmaya Devam Ediyor

İSTANBUL (İHA) İstanbul'da dünden bu yana etkisini sürdüren yağmur gece saatlerinde de etkili. Yağmur Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul için sarı kodlu uyarı ile ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım gibi konularda vatandaşlar, dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı. Yağış ve kuvvetli rüzgar, gece saatlerinde Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ve turistler zor anlar yaşadı. Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışan vatandaşların bir kısmı koşarak otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. Gece etkili olan yağmurun gündüz saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - İSTANBUL