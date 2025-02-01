Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davasında İntihar Şoku

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davasında İntihar Şoku
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Yenidoğan çetesi davasının örgüt yöneticisi Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Gönen'in 582 yıl 9 ay hapis cezası talep ediliyordu.

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasında örgüt yöneticisi olmaktan 582 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

İlker Gönen, 22 Kasım 2024 tarihindeki duruşmada yaptığı savunmada, "Herkesin suçu olabilir. Suçum olabilir ama bebek katilliği ile kimse beni yaftalayamaz" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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