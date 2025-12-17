İstanbul'da suç örgütüne 4 ayrı operasyon: 25 gözaltı, kadın tetikçiler de yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, haraç almak üzere kurşunlama ve kasten yaralama gibi suçlara karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü çocuk 25 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller arasında güvenlik kamera görüntüleri de yer alıyor.
İstanbul'da iş yeri, ev, araç kurşunlama gibi suçlara karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda 4'ü çocuk, 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 kadın şüphelinin tetikçi oldukları öğrenilirken, çete üyelerinin gerçekleştirdikleri saldırıların bazılarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre İstanbu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; haraç almak için hastane, ev, işyeri ve araç kurşunlama olayları ile kasten yaralama suçlarına karışan yeni nesil suç örgütüne yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Beyoğlu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Başakşehir, Şişli ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL