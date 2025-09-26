İstanbul'da Yemek Zehirlenmesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 2 kardeşin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kalp krizi geçiren Anne Aleyna Birkent'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aleyna ve Yücel Birkent çiftinin çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirirken, baba ve 2 kardeş tedavi sonrası taburcu edildi. Bir sonraki gün çocuklarının tekrar rahatsızlanması üzerine baba 2 kardeşi tekrar hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Alpaslan ve Melisa kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin ise hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

Ailenin hastaneye geliş görüntüleri ortaya çıktı

Birkent ailesinin rahatsızlandıktan sonra özel bir hastaneye geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Anne Aleyna Birkent'in sedye üzerinde taşınarak hastaneye getirildiği, Alpaslan ve Aleyna kardeşlerin ise Baba Yücel Birkent'in kucağında hastaneye girdiği görülüyor.

2 kardeş önceki gün toprağa verilmişti

Hayatlarını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedilmişti. - İSTANBUL