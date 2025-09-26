Haberler

İstanbul'da Yemek Zehirlenmesi: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da yedikleri yemekten dolayı zehirlenen 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Birkent hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İstanbul Eyüpsultan'da önceki gün yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 2 kardeşin hastane görüntüleri ortaya çıktı. Kalp krizi geçiren Anne Aleyna Birkent'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aleyna ve Yücel Birkent çiftinin çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirirken, baba ve 2 kardeş tedavi sonrası taburcu edildi. Bir sonraki gün çocuklarının tekrar rahatsızlanması üzerine baba 2 kardeşi tekrar hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Alpaslan ve Melisa kardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin ise hastanede tedavisine devam ettiği öğrenildi.

Ailenin hastaneye geliş görüntüleri ortaya çıktı

Birkent ailesinin rahatsızlandıktan sonra özel bir hastaneye geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Anne Aleyna Birkent'in sedye üzerinde taşınarak hastaneye getirildiği, Alpaslan ve Aleyna kardeşlerin ise Baba Yücel Birkent'in kucağında hastaneye girdiği görülüyor.

2 kardeş önceki gün toprağa verilmişti

Hayatlarını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç sırasında beton duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Maç sırasında duvara çarpan 21 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.