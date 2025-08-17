İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da 'yan baktın' tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanan Emrah Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da "yan baktın" tartışmasında bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta Hamit A. (62) ile Emrah Demir (36) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

'YAN BAKTIN' KAVGASINDA KAN AKTI

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamit A. ise, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Emrah Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
