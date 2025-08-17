İstanbul'da Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: Bir Gencin Hayatı Kaldı

İstanbul Avcılar'da 'yan baktın' tartışması sonucunda bıçaklanan 36 yaşındaki Emrah Demir, hastanede hayatını kaybetti. Olayda Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da "yan baktın" tartışmasında bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın yakın zamanda baba olduğu öğrenildi.

Olay, akşam 17.30 sıralarında Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-612. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta Hamit A. (62) ile Emrah Demir (36) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Emrah Demir, Hamit A. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hamit A. ise, Avcılar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Emrah Demir'in yakın zamanda baba olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
