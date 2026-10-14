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İstanbul'da yağmur nedeniyle suya batan motosikletli kamerada zor anlar yaşadı

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İstanbul'da yağmur nedeniyle suya batan motosikletli kamerada zor anlar yaşadı
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İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü; bir motosikletli suya battı. Sudan çıkmaya çalışan motosikletlinin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı, motosikletli güçlükle bulunduğu alandan kurtuldu.

İstanbul'da bir motosikletli etkili olan yağmur nedeniyle suya battı. Sudan çıkmaya çalışan motosikletlinin yaşadığı zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir motosikletlinin yaşadığı zor anlar ise kameraya yansıdı. Suya batıp çıkan motosikletli güçlükle bulunduğu alandan kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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