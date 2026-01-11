Haberler

İstanbul'da yağmur aralıklarla sürüyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nın uyarılarının ardından İstanbul'da aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar ve turistler otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da yağmur yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla etkili oluyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmur ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar ve turistlerin bir kısmı otobüs duraklarına sığındı. Gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmurun akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. - İSTANBUL

