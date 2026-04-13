Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında ünlülerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında ünlülerin de bulunduğu 19 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda birçok ünlü ismin de aralarında olduğu 19 kişi Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişi sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da peş peşe iki korkutan deprem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
Camide 'Baby Shower' yaptılar, ilçe ayağa kalktı

Görüntüleri gören herkes Diyanet İşleri Başkanlığı'nı etiketledi
Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü

Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Yakalanmasaydı hepsi tezgaha çıkacaktı! Miktar öyle böyle değil

Nereden nereye! 802 milyon euroluk dev takım küme düşüyor

Bir zamanlar geleni geçeni yenen takımın son hali içler acısı

Camide 'Baby Shower' yaptılar, ilçe ayağa kalktı

Görüntüleri gören herkes Diyanet İşleri Başkanlığı'nı etiketledi
Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Barış Arduç’tan sürpriz başarı! İtalya’da altın madalya kazandı

Ekranların yıldızı şimdi şampiyon! İtalya'da altın madalya kazandı