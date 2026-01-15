Uyuşturucu soruşturmasında 13 gözaltı: Voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede aralarında voleybolcu Derya Çayırgan'ın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa