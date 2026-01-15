Uyuşturucu soruşturmasında 13 gözaltı: Voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alındı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu bildirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede aralarında voleybolcu Derya Çayırgan'ın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

