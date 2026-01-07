Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 19 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör de dahil olmak üzere bazı şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması sürüyor. Son dalga operasyonunda aralarında ünlülerin de olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de olduğu 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunan Doğukan Güngör ve 3 kişi Savcılık tarafından ilave tedbir olmaksızın serbest bırakıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle 19 şüpheli ise, "uyuşturucu ve/veya fuhuş" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Mahkeme, B.A., G.B., H.Y., K.Y., L.E., M.E., M.U., V.A., S.Y., A.A., M.Y., B.A., C.E., E.C., D.A., G.Ö., N.Ş., Ö.B., S.T. olmak üzere toplam 19 kişi tutuklandı. - İSTANBUL

