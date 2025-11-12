Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: Yarım Ton Narkotik Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda yarım ton metamfetamin, eroin ve kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda 7 zehir taciri yakalandı.

İstanbul polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen yarım tona yakın metamfetamin, eroin ve kokain maddeleri emniyette sergilendi. 7 zehir tacirinin yakalandığı operasyon, dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı.

Alınan bilgiye göre, operasyonla ilgili dün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'mız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" ifadelerine yer vermişti.

26 ve 30 Ekim tarihleri arasında üç ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen toplam 494 kilo uyuşturucu madde, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.