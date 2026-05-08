Bayrampaşa ve Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 200 milyon değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 ilçede 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu hap ve mühimmatın toplam değeri 200 milyon lira.

İstanbul'un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tespit edilen 2 adres ve bir araca operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

200 milyon değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekiplerce şahısların adreslerinde aramalarda, 200 milyon lira değerinde 1 milyon adet uyuşturucu hap, 5 adet hap üretiminde kullanılan makine, 84 adet kolinin içerisinde 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
